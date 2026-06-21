إدارة شتوتغارت تحسم موقفها بخصوص مستقبل بوعناني

اتخذت إدارة نادي شتوتغارت الألماني قرارها بخصوص مستقبل الدولي الجزائري بدر الدين بوعناني، مع الفريق.

وحسب صحيفة “كيكر” الألمانية، قرر مسؤولو نادي شتوتغارت الاحتفاظ بخدمات بوعناني، ومنحه فرصة جديدة مع الفريق الموسم المقبل.

كما أوضح المصدر ذته بأن مسؤولي النادي الألماني يرفضون فكرة إعارة الدولي الجزائري في مرحلة التحويلات الصيفية الجارية.

يذكر أن بدر الدين بوعناني (22 عاما) قدم الموسم المنقضي مردودا متواضعا مع ناديه شتوتغارت، وعجز عن فرض نفسه في التشكيلة الأساسية.