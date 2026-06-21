إدارة شتوتغارد تحسم موقفها بخصوص مستقبل بوعناني

اتخذت إدارة نادي شتوتغارد الألماني، قرارها بخصوص مستقبل لاعبها الدولي الجزائري بدر الدين بوعناني، مع الفريق.

وحسب صحيفة “كيكر” الألمانية، قرر مسؤولو نادي شتوتغارد، الاحتفاظ بخدمات بوعناني، ومنحه فرصة جديدة مع الفريق الموسم المقبل.

كما أوضح ذات المصدر، بأن مسؤولي النادي الألماني، يرفضون فكرة اعارة الدولي الجزائري، في مرحلة التحويلات الصيفية الجارية.

يذكر أن بدر الدين بوعناني 22 عاما، قدم الموسم المنقضي، مردودا متواضعا مع ناديه شتوتغارد، وعجز عن فرض نفسه في التشكيلة الأساسية.