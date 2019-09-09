إدارة شركة “ENICAB” توضح بشأن إضراب الفرع النقابي ببسكرة

وصف المدير العام لشركة ENICAB” بوعلام بن حمادي مطالب الفرع النقابي للشركة ببسكرة بغير الواقعية وغير المستجابة.

أكد بوعلام بن حمادي ، اليوم الإثنين، في بيان له أن الإدارة العامة للمؤسسة حاولت مرارا وتكرارا إرساء الحوار مع الفرع النقابي لكن دون جدوى.

وأوضح المدير العام لشركة “ENICAB ” أن مطالب الفرع النقابي بزيادة الأجور والتعويضات مطالب غير واقعية ولا يمكن الاستجابة لها.

وأشارت في ذات السياق أن الزيادة في الأجور مرتبط أساسا بالمردودية والكفاءات المهنية للعمال بالشركة.

كما حمل بوعلام بن حمادي الفرع النقابي للشركة مسؤولية كافة النتائج السلبية التي ستنتج عن هذا الإضراب بما فيها خطر توقف نشاط المؤسسة.

مؤكدا أنه وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة تولي الشركة جل اهتمامها للمحافظة على مناصب الشغل بالمؤسسة ودفع الأجور بصفة منتظمة.

هذا وقد دخل الفرع النقابي لشركة “ENICAB” في إضراب مفتوح منذ يوم أمس أمام مفتشية العمل بولاية بسكرة.