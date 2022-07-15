إدارة غلادباخ تزف أخبارا سارة عن بن سبعيني

نقلت إدارة نادي بوريسيا مونشنغلادباخ الألماني، أخبارا سارة عن لاعبنها الدولي الجزائري رامي بن سبعيني.

وكشف مسؤولي النادي الألماني، عبر الحساب الرسمي للفريق، عن تعافي بن سبعيني، من فيروس كورونا.

كما سجل الدولس الجزائرس تواجده بالملعب، أين تابع اللقاء الودي لفريقه أمام نادي كولون، من مقاعد البدلاء.

ومن المنتظر أن يندمج رامي بن سبعيني في التحضيرات الصيفية لفريقه، انطلاقا من الحصة التدريبية المقبلة لبوريسيا مونشنغلادباخ.