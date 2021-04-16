إدارة غلادباخ تهنئ بن سبعيني

وجّهت إدارة نادي بوريسيا مونشنغلادباخ الألماني، اليوم الجمعة، تهانيها للاعبها الدولي الجزائري رامي بن سبعيني.

ونشرت إدارة غلادباخ، تغريدة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، لتهنئة بن سبعيني، بمناسبة عيد ميلاده الـ26، والذي يتزامن مع تاريخ 16 أفريل من كل سنة.

وجاء في تغريدة غلادباخ، عباراة، “عيد ميلاد سعيد”، بثلاث لغات (فرنسية، إنجليزية، وألمانية)، بالإضافة لصورة الدولي الجزائري.

وأبدى رامي بن سبعيني، سعادته بهذه الالتفاتة، أين قام بإعادة نشر هذه التغريدة عبر حسابه الرسمي.