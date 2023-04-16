إدارة غلادباخ توجه تهنئة خاصة لبن سبعيني

تلقى الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، اليوم الأحد، رسالة تهنئة خاصة من مسؤولي ناديه بوريسيا مونشنغلادباخ الألماني.

ونشرت إدارة غلادباخ، عبر الصفحة الرسمية للفريق على “تويتر”، تغريدة هنأة من خلالها بن سبيعين، بمناسبة عيد ميلاده.

كما أرفق مسؤولي النادي الألماني، هذه التغريدة التي جاء فيها “عيد ميلاد سعيد”، بصورة لنجمهم الدولي الجزائري، بقميص الفريق.

يذكر أن رامي بن سبعيني (28 عاما)، يعيش آخر موسم له مه بوريسيا مونشنغلادباخ، بعدما توصل لاتفاق نهائي للانضمام لنادي بوريسيا دورتموند.