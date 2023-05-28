إدارة غلادباخ تودع بن سبعيني برسالة مؤثرة

حرصت إدارة نادي بوريسيا مونشنغلادباخ الألماني، على توديع نجمها الجزائري رامي بن سبعيني، بعد ترسيم مغادرته الفريق.

ونشرت إدارة النادي الألماني، تغريدة عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر” جاء فيها: “كنت محاربنا لمدة أربعة سنوات”.

كما أضاف غلادباخ: “نحن لن ننسى تدخلاتك الحاسمة، وأهدافك التاريخية، نتمنى لك باقي مشوار موفق”.

وأرفقت إدارة بوريسيا مونشنغلادباخ الألماني، هذه الرسالة التي وجهتها لبن سبعيني، بمقطع فيديو لأجمل لقطاته مع الفريق.

يذكر أن رامي بن سبعيني، خاص أمس السبت، آخر مباراة له بقميص غلادباخ، كونه سيحمل في الموسم الجديد قميص نادي بوريسيا دورتموند.