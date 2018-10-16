إدارة “غلطة سراي” تحدد سعر “فيغولي” وتصر على التخلص منه !

كشفت المصادر الصحفية التركية، أن إدارة “غلطة سراي” تريد وبشتى الوسائل التخلص من النجم الجزائري “سفيان فيغولي” في الميركاتو الشتوي.

فلدى إدارة الفريق التركي العديد من العروض المغرية خاصة من الدوري السعودي والقطري، غير أن “سوسو” يرفض الذهاب إلى الخليج.

ولهذا السبب فإن طاقم الفريق بالإضافة إلى إدارة النادي ستزج بـ “فيغولي” بصفة منتظمة في البطولة ودوري الأبطال حتى يتم التخلص منه في الميركاتو الشتوي.

فتوالي “المباريات” بالنسبة لـ “سوسو” هو شرط الأندية المهتمة بالظفر بخدماته، حتى يكون في لياقة بدنية جيدة.

كما أن إدارة “غلطة سراي” حددت مبلغ 5 ملايين أورو لتسريح “فيغولي” الذي يتلقى راتب سنوي يقدر بـ 4 ملايين أورو.