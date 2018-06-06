إدارة غلطة سراي تدفع “فيغولي” للرحيل !!

الرياضة
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إدارة غلطة سراي تدفع “فيغولي” للرحيل !!
بقلم أمير بهلول

يبدو أن مشوار “سفيان فيغولي” مع نادي غلطة سراي سيصل للنهاية عن قريب، في ظل التصريحات التي أطلقها المناجير العام للفريق التركي.

حيث أكدت الصحافة التركية أن “عبد الرحيم البايراك” قد إستدعى وكيل أعمال “فيغولي” من أجل مراجعة عقد اللاعب الجزائري.

أين طالب المناجير العام لنادي غلطة سراي بتخفيض راتب “سوسو” وهو الذي يتقاضى 4.5 مليون أورو سنويا.

وقال “عبد الرحيم البايراك” للصحافة التركية: “الأموال التي ندفعها لفيغولي مرتفعة جدا، نريد مراجعة العقد”.

يذكر أن إدارة غلطة سراي تفكر بالتخلي عن النجم الجزائري وذلك لتفادي عقوبات “الإتحاد الأوروبي”.

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