إدارة “غلطة سراي” تصدم “فيغولي”!

عادت إدارة نادي “غلطة سراي” لمُحاولة التخلص من الدولي الجزائري، سفيان فيغولي، وذلك رغم عروضه المُحترمة في الفترة الأخيرة.

وأوضحت تقارير إعلامية تُركية بأن مُسيري “السيم بوم”، مُقتنعون بضرورة التخلص من الجناح الطائر بأسرع وقت ممكن، بسبب راتبه الضخم.

ويتلقى “سوسو” قيمة مالية سنوية في حدود الـ4 ملايين أورو، وهو المبلغ الذي أضحى كبير “إسطنبول” غير مُستعدا لتوفيره لنجمه.

ويأمل “الأسود” بأن يجدوا فريقا مُستعدا لشراء عقد اللاعب السابق لـ”واست هام” والذي يستمر لـ2022، سواء في أوروبا أو الخليج.