إدارة فارينزي البرتغالي تبدي دعمها لبلومي

عبرت إدارة نادي فارينزي البرتغالي، اليوم الإثنين، عن دعمها الكبير لنجمها الدولي الجزائري بشير بلومي.

ونشرت إدارة فارينزي، عبر حسابها الرسمي على “تيوتر” تغريدة، أكدت من خلالها تلقي بلومي اول دعوة له مع المتخب الوطني الأول، مبدية دعمها له في هذه التجربة الجديدة.

كما أرفق مسؤولي النادي البرتغالي، هذه التغريدة، بصورة لبلومي، بقميص ناديه فارينزي، غلى جانب العلم الجزائري.

يذكر أن بشير بلومي (21 عاما)، سجل اليوم الإثنين، وصوله لأرض الوطن، تحسبا لمباشرة تربصه التحضيري مع الخضر، الذي يسبق وديتي الرأس الأخضر، ومصر.