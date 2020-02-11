إدارة فايسبوك تعتمد صفحة الرئيس تبون بالشارة الزرقاء

حظيت صفحة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، باعتماد رسمي من قبل إدارة فايسبوك.

وقد أصبحت صفحة الرئيس تبون موسومة بالشارة الزرقاء، وهو ما يساعد على التفريق بينها وبين غيرها من الصفحات.

وكثير ما يجد الجزائريون أنفسهم في حيرة، بسبب انتحال مجهولين لصفة رئيس الجمهورية من خلال إطلاق صفحات باسمه.



ومن شأن اعتماد ادارة فايسبوك لصفحة الرئيس تبون أن ينهي كل اللغط بشأن صدقية ما ينشر فيها، كما من شأنه أن يفضح باقي الصفحات التي انتحل أصحابها صفة الرئيس.

وأصبحت ظاهرة انتحال الصفة وإطلاق صفحات وحسابات على منصات التواصل باسم كبار المسؤولين، ظاهرة يعاني منها الوزراء والهيئات الرسمية، بسبب غياب ثقافة السعي لاعتماد الصفحات.