إدارة فاينورد تجدد عقد حاج موسى لغاية 2030 وتقطع الطريق أمام بنفيكا

أعلن نادي فاينورد روتردام الهولندي، اليوم الخميس، عن تجديد عقد لاعبه الدولي الجزائري أنيس حاج موسى حتى صيف سنة 2030.

بعدما كان قد وقّع في صيف 2024 على عقد مدته خمس سنوات. وجاء هذا التمديد ليؤكد المكانة التي بات يحظى بها الجناح الموهوب في صفوف النادي الهولندي.

وعبّر حاج موسى عن سعادته وولائه لفاينورد. بتصريح لموقع النادي: “لم يعد هناك من يحتاج للتشكيك في نواياي أو في مدى فخري بارتداء هذا القميص. منذ قدومي إلى هنا قبل عام، تطورت كثيرًا على جميع المستويات.

وأضاف المتحدث:”كل شيء هنا يساعدني على بلوغ أقصى إمكانياتي. لست في نهاية الطريق بعد، بل في بداية مشروع طويل”.

للإشارة، أبان لاعب الخضر، على موسم أول إستثنائي بقميص فاينورد. حيث خاض 43 مباراة رسمية، سجل خلالها 11 هدفًا وقدم 5 تمريرات حاسمة.

وجاء قرار تمديد عقد أنيس حاج موسى حتى صيف 2030 في توقيت مهم. خاصة بعد تصاعد اهتمام نادي بنفيكا البرتغالي بضمه، لتعويض رحيل النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا.

إدارة فينورد، تدرك تمامًا القيمة الفنية والتسويقية للاعب الجزائري. وتحركت بسرعة لقطع الطريق أمام أي محاولات خارجية لخطف نجمها الصاعد.

وبهذه الخطوة، يُثبت حاج موسى التزامه الكامل بمشروع فاينورد. مفضّلاً مواصلة التألق في روتردام على خوض مغامرة جديدة.

في المقابل، يبعث النادي الهولندي برسالة واضحة: نجوم المستقبل لا يُفرّط فيهم بسهولة.