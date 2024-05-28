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الرياضة

إدارة فريق رائد القبة تهنئ ترجي مستغانم

بقلم كريم تيغرمت
إدارة فريق رائد القبة تهنئ ترجي مستغانم
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أبدت إدارة فريق رائد القبة، روح رياضية كبيرة، من خلال تهنئة نظيرتها من فريق ترجي مستغانم، بتحقيقهم الصعود للرابطة المحترفة.

ونشرت إدارة رائد القبة، رسالة، هنئة من خلالها فريق ترجي مستغانم، لاعبين، وإداريين، على تحقيقهم الصعود.

كما أبدى مسؤولي رائد القبة، تمنياتهم بالتوفيق لممثل مدينة مستغانم، لمواصلة النجاحات في المواسم القادمة.

وختمت إدارة فريق رائد القبة، راسلتها هذه، بعبارة “أنت منافسي ولست عدوي”، والتي أبدت من خلالها روح رياضية كبيرة.

رابط دائم : https://nhar.tv/zBMNL
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