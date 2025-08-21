إدارة فولفسبورغ تحسم موقفها بشأن رحيل عمورة

تتواصل المفاوضات بين نادي فولفسبورغ الألماني ونادي بنفيكا البرتغالي من أجل التعاقد مع المهاجم الجزائري المتألق محمد عمورة.

وسط اهتمام متزايد من الفريق البرتغالي لحسم الصفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا لما كشفه الصحفي الألماني الموثوق، فلوريان بليتنبرغ، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، فإن نادي فولفسبورغ لا يزال مترددًا في قبول العروض المقدمة حتى الآن.

حيث حدد النادي الألماني قيمة اللاعب الجزائري بـ 40 مليون يورو.

ورغم الرفض المبدئي للعروض السابقة، فإن المفاوضات ما زالت مستمرة. مع عقد جولة جديدة من المحادثات اليوم الخميس.

كما أشار المصدر إلى أن محمد عمورة، توصل إلى اتفاق مبدئي بشأن الشروط الشخصية مع بنفيكا. ما يعكس رغبته في خوض تجربة جديدة في الدوري البرتغالي والدفاع عن ألوان نادٍ له باع طويل في المنافسات الأوروبية.

يذكَر أن عمورة، كان قد قدم موسمًا مميزًا بقميص فولفسبورغ الموسم الماضي. حيث لفت الأنظار بمهاراته الهجومية وسرعته، إلى جانب حسه التهديفي العالي، ما جعله هدفًا للعديد من الأندية الأوروبية هذا الصيف.