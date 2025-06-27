إدارة فولفسبورغ تفاجئ عمورة بهذه الخطوة !

أقدمت إدارة نادي فولفسبورغ الألماني على مفاجأة مهاجمها الدولي الجزائري، محمد أمين عمورة، بقرار قد يرسم ملامح مستقبله الكروي في الموسم المقبل.

كشفت صحيفة “كيكر” الألمانية، اليوم الجمعة، أن إدارة نادي فولفسبورغ أبدت استعدادًا مبدئيًا للتخلي عن المهاجم الجزائري محمد أمين عمورة. في حال توصّلت بعرض مالي يتناسب مع تطلعاتها.

وأوضح المصدر أن إدارة نادي “الذئاب” حدّدت سقفًا لا يقل عن 40 مليون يورو لفتح باب المفاوضات بشأن اللاعب الدولي الجزائري. وهو ما يعكس القيمة التي أصبح يتمتع بها المهاجم الجزائري في السوق الأوروبية، بعد موسم مميز.

للإشارة، انضم المهاجم الدولي الجزائري، محمد أمين عمورة، إلى صفوف نادي فولفسبورغ في جويلية الماضي، وتألق مع الفريق بشكل لافت، إذ سجل 10 أهداف وقدّم 12 تمريرة حاسمة في 34 مباراة. ما جعله أحد أهم مفاتيح اللعب في الفريق وأسهم في رفع أسهمه بشكل كبير في سوق الانتقالات.