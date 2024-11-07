إدارة فيردر بريمن توضّح سبب عدم استدعاء فايزر لتربص الخضر

أوضحت إدارة نادي فيردر بريمن الألماني، سبب عدم استدعاء لاعب الفريق، ميتشيل فايزر، لتربص المنتخب الوطني، شهر نوفمبر الجاري.

وهو التربص الذي تتخلله مواجهتان أمام غينيا الاستوائية وليبيريا، يومي 14 و 17 نوفمبر الجاري. برسم الجولتين الخامسة والسادسة للمجموعة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وصرّح رئيس نادي فيردر بريمن، بيتر نيامياير، اليوم الخميس، لموقع “Deichstube”، في تعليقه على غياب اللاعب فايزر، عن قائمة المنتخب الوطني المعنية بخوض تربص نوفمبر، وقال: “لقد تلقينا استدعاءً للاعب فايزر، من طرف الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، وكان من الممكن استدعاؤه للقائمة النهائية، مكافأةً له على مستوياته الجيدة هذا الموسم”.

وأضاف المتحدث: “كنا نعتقد أن اللاعب سيكون حاضراً ضمن القائمة النهائية المعنية بخوض تربص شهر نوفمبر. لكن يبدو أن استدعاءه كان ضمن القائمة الموسعة فقط”.

للإشارة، يمكن أن يتم الاستنجاد باللاعب، فايزر، تحسباً لمواجهتي غينيا الاستوائية وليبيريا. بعد إعفاء، بشير بلومي، من التربص بسبب الإصابة.