إدارة فيورونتينا تقرر تجديد عقد قائدها المتوفي لهذا السبب !!

في لفتة إنسانية كشفت إدارة فيورونتينا الإيطالي بتجديد عقد قائدها المتوفي ” دافيد أستوري” مدى الحياة، حيث سيذهب راتبه إلى زوجته وابنته.

وقد أكدت هذه الإلتفاتة من طرف مسؤولي الفريق الإيطالي، أن الأمر أكبر من مجرد كرة قدم.

كما عنونت جميع الصحف الإيطالية الصادرة لنهار اليوم الإثنين: “وداعا أستوري ستبقى دائما في قلوبنا”.

في حين قام بوفون بتعزية عائلة الفقيد قائلا:”وداعا يا صديقي كنت رجلا، بل رجلا شريفا وعلى إبنتك أن تعلم هذا”.

يذكر أن “دافيد أستوري” توفي يوم أمس إثر سكتة قلبية قبل مباراة فريقه ضد “أودينزي”.