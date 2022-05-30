إدارة كليرمون فوت تهنئ زدادكة
هنأت إدارة نادي كليرمون فوت الفرنسي، اليوم الإثنين، لاعبها الدولي الجزائري، حكيم زدادكة، بمناسبة مزدوجة.
ونشر إدارة النادي الفرنسي، تغريدة عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، جاء فيها: “عيد ميلاد سعيد زدادكة (27 عاما)”.
كما أرفق مسؤولي كليرمون فوت تغريدتهم بصورة للدولي الجزائري، وعبارة أخرى جاء فيها: “تهنينا بأول دعوة لك للمنتخب الجزائري”.
يذكر أن حكيم زدادة، تلقى دعوة الناخب الوني جمال بلماضي، لحضور التربص المقبل للخضر، الذي يسبق مواجهتي أوغندا، وتنزانيا.
🎉 Joyeux anniversaire @AkimZed, et félicitations pour ta première sélection algérienne ! pic.twitter.com/N7aVjNEgM2
— Clermont Foot 63 (@ClermontFoot) May 30, 2022
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