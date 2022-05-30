إدارة كليرمون فوت تهنئ زدادكة

هنأت إدارة نادي كليرمون فوت الفرنسي، اليوم الإثنين، لاعبها الدولي الجزائري، حكيم زدادكة، بمناسبة مزدوجة.

ونشر إدارة النادي الفرنسي، تغريدة عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، جاء فيها: “عيد ميلاد سعيد زدادكة (27 عاما)”.

كما أرفق مسؤولي كليرمون فوت تغريدتهم بصورة للدولي الجزائري، وعبارة أخرى جاء فيها: “تهنينا بأول دعوة لك للمنتخب الجزائري”.

يذكر أن حكيم زدادة، تلقى دعوة الناخب الوني جمال بلماضي، لحضور التربص المقبل للخضر، الذي يسبق مواجهتي أوغندا، وتنزانيا.

</div>

<a href=” »><img class= »wp-image-1037356 size-full » src= »https ://www.ennaharonline.com/wp-content/uploads/2021/12/WhatsApp-Image-2021-12-23-at-15.29.58.jpeg » alt= »إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور » width= »629 » height= »142 » /></a> إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

</div>

</div>