إدارة كليرمون فوت تهنئ زفان
بقلم كريم تيغرمت
وجهت إدارة نادي كليرمون فوت الفرنسي، اليوم الجمعة راسلة تهنأة خاصة، لنجمها الدولي الجزائري مهدي زفان.
ونشرت إدارة كليرمون فوت، عبر الحسا الرسمي للفريق على “تويتر”، تغريدة، هناة فيها زفان بعيد ميلاده الـ31.
وكتب إدارة النادي الفرنسي: “مدافعنا الأيمن يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ31.. عيد ميلاد سعيد مهدي زفان”.
كما أرفق مسؤولي النادي الفرنسي، هذه التغريدة، بصورة لمدافعهم الدولي الجزائري بقميص فريقه.
🎂 Notre latéral droit fête aujourd’hui ses 31 ans… 𝗝𝗼𝘆𝗲𝘂𝘅 𝗮𝗻𝗻𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗮𝗶𝗿𝗲 𝗠𝗲𝗵𝗱𝗶 ! 🎉 pic.twitter.com/jEheOgNqsa
— Clermont Foot 63 (@ClermontFoot) May 19, 2023
رابط دائم : https://nhar.tv/lW2Fz