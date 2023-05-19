إدارة كليرمون فوت تهنئ زفان

وجهت إدارة نادي كليرمون فوت الفرنسي، اليوم الجمعة راسلة تهنأة خاصة، لنجمها الدولي الجزائري مهدي زفان.

ونشرت إدارة كليرمون فوت، عبر الحسا الرسمي للفريق على “تويتر”، تغريدة، هناة فيها زفان بعيد ميلاده الـ31.

وكتب إدارة النادي الفرنسي: “مدافعنا الأيمن يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ31.. عيد ميلاد سعيد مهدي زفان”.

كما أرفق مسؤولي النادي الفرنسي، هذه التغريدة، بصورة لمدافعهم الدولي الجزائري بقميص فريقه.