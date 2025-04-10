إدارة “لوام” تحسم قرارها بشأن مستقبل بن ناصر
بقلم فيصل زيان بوزيان
كشفت تقارير إعلامية إيطالية، مستجدات بخصوص مستقبل الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، المعار إلى صفوف نادي أولمبيك مارسيليا.
ووفقا لما ورد في موقع صحيفة “لاغازيتا” الإيطالية، فإن موقف إدارة نادي الجنوب الفرنسي السائد حاليا، هو أن تقوم بتفعيل بند شراء لاعب الوسط، بن ناصر، مقابل 12 مليون يورو مع نهاية الموسم.
Gazzetta : L’#OM devrait lever l’option d’achat (12M) de #Bennacer à l’issue de la saison. C’est la tendance actuelle 🗞️ pic.twitter.com/X3QaY8fqSJ
— GuillaumeMP (@Guillaumemp) April 9, 2025
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