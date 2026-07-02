إدارة “لوام” تسمح برحيل غويري بشرط !

فتحت إدارة نادي أولمبيك مارسيليا أبواب الرحيل أمام مهاجم الفريق، الدولي الجزائري أمين غويري، ولكن إذا تحقق شرط أساسي من مطالبها للأندية الراغبة في خدمات اللاعب.

ووفقًا لما كشفته صحيفة “ليكيب” الفرنسية، اليوم الخميس، فإن نادي أولمبيك مارسيليا لا يستبعد بيع الدولي الجزائري أمين غويري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. في ظل الأزمة المالية التي يمر بها النادي ورغبته في تحقيق مداخيل تساعده على تحسين وضعه المالي.

وبحسب المصدر ذاته، فإن إدارة “لوام” لا تعتبر أي لاعب غير قابل للبيع، بما في ذلك غويري، رغم اقتناع المدير الرياضي غريغوري لورنزي والمدرب برونو جينيزيو بإمكاناته الفنية. إلا أن النادي لن يوافق على رحيله إلا في حال تلقي عرض مالي مناسب يتماشى مع قيمته في سوق الانتقالات.

كما أشار التقرير إلى أن غويري، البالغ من العمر 26 عامًا، يحظى باهتمام عدد من الأندية الأوروبية. أبرزها يوفنتوس الإيطالي، الذي حاول التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية. ومن المحتمل أن يعود للاهتمام بخدماته هذا الصيف.

ويرى مسؤولو مارسيليا أن بيع غويري، إلى جانب لاعبين آخرين يملكون قيمة سوقية مرتفعة مثل ماسون غرينوود. قد يساهم بشكل كبير في إنعاش خزينة النادي وتخفيف الضغوط المالية المفروضة عليه.

للإشارة، قدّم مهاجم “الخضر” موسما جيدا مع نادي الجنوب الفرنسي، الموسم المنقضي. إذ شارك في 28 مباراة في كل المنافسات وسجل 11 هدفا وقدم 5 تمريرات حاسمة. وضمن التأهل لمنافسة “الأوروبا ليغ” الموسم المقبل.