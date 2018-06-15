إدارة “لوهافر” تُراقب مناجير “فرحات”!!

كشف الإعلامي الفرنسي “بونوا دونكال” بأن الدولي الجزائري، زين الدين فرحات لايمتلك أي عرض رسمي، عكس مايُشاع في الفترة الماضية.

وأوضح بأن وكيل أعمال الجناح الطائر، يقوم بعرضه على فرق مُختلفة مابين الليغ 1 والليغا، دون وجود أي مُقترح حقيقي.

وتُلاقي إدارة “لوهافر” خرجة مناجير “زينو” بتحفظ، مابين رغبتها في الإستفادة ماليا، وسعيها للإحتفاظ بنجمها لموسم جديد للعب على الصعود.

يُذكر بأن اللاعب السابق لإتحاد العاصمة، لايزال مُرتبطا بعميد فرنسا الى غاية صائفة 2019، مع وجود سعي لتمديده لسنوات قادمة.