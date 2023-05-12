إدارة لياسما تطالب بتوفير تذاكر مواجهة ميموزا بملعب عمر حمادي.. لهذا السبب

أعلنت إدارة إتحاد العاصمة، اليوم الجمعة، عبر بيان نشرته على صفحتها الرسمية بالفايسبوك، عن تقدمت بطلب لوزارة الشباب والرياضة، للحصول على حصة من تذاكر مواجهة إياب كأس الكنفدرالية الإفريقية، ضد أسيك ميموزا.

من أجل طرحها للبيع في شبابيك ملعب عمر حمادي ببولوغين، مراعاة لطلب الجمهور الذي لايمتلك البطاقة الذهبية، ونظراً لأهمية المواجهة، لتمكين أكبر عدد من الجمهور لحضور المواجهة.

قصد تحقيق الهدف المنشود بالتأهل لنهائي كأس المنافسة الإفريقية.

وأعربت إدارة إدارة أتحاد العاصمة، في بيانها، عن أملها في الحصول على رد إيجابي من الوزارة، والموافقة على طلبها كخطوة تشجيعية لممثل الكرة الجزائرية، للتأهل لنهائي كأس الكاف.