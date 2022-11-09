إدارة لياسما تعقد ندوة صحفية لتوضيح قضية ملعب عمر حمادي

كشفت اليوم الأربعاء، إدارة نادي إتحاد العاصمة، عن عقدها لمؤتمر صحفي، بشأن تقديم مستجدات جديدة بشأن ملعب عمر حمادي.

وجاء في بيان إدارة إتحاد العاصمة، عبر صفحة الفريق الرسمية عبر الفايسبوك:”بغرض توضيح وتقديم تفاصيل جديدة حول ملف ملعب عمر حمادي ببولوغين”.

كما دعت الإدارة في بيانها، وسائل الإعلام لحضور الندوة الصحفية التي ينشطها مكتب الدراسات” bereg “غدا الخميس بداية من الساعة 14:00 بقاعة الندوات ببولوغين.