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الرياضة

إدارة لياسما تُحدد موعد بيع تذاكر لقاء العودة ضد أف سي كاب تاون سيتي

بقلم فيصل زيان بوزيان
إدارة لياسما تُحدد موعد بيع تذاكر لقاء العودة ضد أف سي كاب تاون سيتي
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أعلنت اليوم الإثنين، إدارة إتحاد العاصمة، عن موعد بيع تذاكر لقاء العودة ضد أف سي كاب تاون سيتي، برسم دور 32 مكرر لكأس الكنفدرالية.

وحسب ماورد في صفحة إتحاد العاصمة عبر الفايسبوك، فإن موعد بيع التذاكر سينطلق اليوم الإثنين، بملعب عمار حمادي بداية من الساعة الـ9 صباحا لغاية 18 مساءا.

كما أضاف البيان، أن عملية بيع التذاكر ستكون مستمرة غدا الثلاثاء من الساعة 9 سباحا لغاية 15 زوالا، كما سيتم بيع التذاكر يوم الأربعاء بملعب سطيف 8 ماي 1945.

Peut être une image de texte qui dit ’USMADZ USMA COUPE DE LA CONFÉDÉRATION CAF 2022/2023 2EME TOUR PRÉLIMINAIRE ADDITIONNEL RETOUR BILLETTERIE USMA A t USM ALGER VS CAPE TOWN CITY MERCREDI 09 NOVEMBRE 2022 18H00 STADE 8 MAI 1945, SETIF’

رابط دائم : https://nhar.tv/3yTNn
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