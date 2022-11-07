إدارة لياسما تُحدد موعد بيع تذاكر لقاء العودة ضد أف سي كاب تاون سيتي

أعلنت اليوم الإثنين، إدارة إتحاد العاصمة، عن موعد بيع تذاكر لقاء العودة ضد أف سي كاب تاون سيتي، برسم دور 32 مكرر لكأس الكنفدرالية.

وحسب ماورد في صفحة إتحاد العاصمة عبر الفايسبوك، فإن موعد بيع التذاكر سينطلق اليوم الإثنين، بملعب عمار حمادي بداية من الساعة الـ9 صباحا لغاية 18 مساءا.

كما أضاف البيان، أن عملية بيع التذاكر ستكون مستمرة غدا الثلاثاء من الساعة 9 سباحا لغاية 15 زوالا، كما سيتم بيع التذاكر يوم الأربعاء بملعب سطيف 8 ماي 1945.