إدارة ليستر تحسم مصير “سليماني”

الرياضة
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إدارة ليستر تحسم مصير “سليماني”
بقلم أمير بهلول

لمح الفرنسي “كلود بويال” إلى إمكانية التخلي عن الجزائري “إسلام سليماني” بصفة نهائية في الميركاتو المقبل  بتسريحه لأحد الأندية المهتمة بضمه.

وقال “بويال” في تصريح صحفي: “لدينا العديد من الأسماء التي سنحسم في أمرها خاصة اللاعبين الذين تمت إعارتهم لأندية آخرى”.

وأضاف:” هناك لاعبين في نهاية عقودهم، وآخرون لم يقدموا الكثير للفريق، سنرى ماذا سيحدث في الصائفة”.

وتابع: “سنبقي على اللاعبين الذين سنحتاجهم في الموسم المقبل، أريد بناء فريق قوي ولدي القدرة على ذلك”.

يذكر أن إدارة “نيوكاسل” تطمح للتعاقد بشكل نهائي مع “السوبر سليم” الذي يلعب مع “الماغ بايس” على شكل إعارة.

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