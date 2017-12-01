إدارة ليستر ترفض رحيل “محرز” !

أكد “كلود بويال”، مدرب ليستر سيتي، أنه من المهم مواصلة الموسم مع الجزائري “رياض محرز” ولا يمكن التخلي عنه في الميركاتو المقبل.

كما طالب من إدارة فريقه الإبقاء على خدماته حتى نهاية الموسم على الأقل ورفض العروض.

وقال الفرنسي في ندوة صحفية عقدها يوم أمس: “محرز يحب المدينة ويحب الفريق، وهو مرتاح معنا، بطبيعة الحال أريد بقائه”.

وأضاف: “لا أريد الحديث عن مستقبل محرز في الوقت الحالي هو أفضل لاعبي فريقنا”

وختم كلامه: “من المهم أن يواصل معنا، فنحن بحاجة إلى خدماته”.

ويأتي هذا بعد تصريحات محللي قنوات الـ “BBC” الذي أكدوا أنّ محرز مكانته بين كبار البريميرليغ.