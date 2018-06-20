إدارة “ليستر” تُعقد صفقة إنتقال “محرز” مُجددا بهذه الطريقة !!

يبدو أن إدارة ليستر سيتي الإنجليزي لا تُريد السماح للنجم الدولي الجزائري رياض محرز بالرحيل صوب مانشستر سيتي بالسهولة المنتظرة.

حيث كشفت صحيفة الميرور البريطانية اليوم الأربعاء أن مُسيري الثعالب يُريدون بيع نجم المنتخب الوطني بأكبر مبلغ مُمكن هذا الصيف.

وذلك من خلال الضغط على إدارة فريق مانشستر سيتي وجعلها ترفع عرضها المُقدم من أجل السماح لمحرز بالإلتحاق بكتيبة غوارديولا.

وأضافت الصحيفة أن القرار جاء بعد إتفاق إدارة ليستر مع نظيرتها من نورويتش سيتي لإستقدام جايمس ماديسون الذي سيعوض محرز.