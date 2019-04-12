إدارة “ليستر سيتي” تُحدّد سعر “سليماني”

الرياضة
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إدارة “ليستر سيتي” تُحدّد سعر “سليماني”
بقلم أمير بهلول

كشف موقع “ليستر ميركوري” أن إدارة “ليستر سيتي” قد حددت سعر اللاعب الجزائري “إسلام سليماني” المعار لنادي “فينربخشة” التركي.

وأكدت ذات المصادر أنه بالرغم من تصريحات المدرب “رودجرز” الذي أكد أنه لم يتخذ أي قرار بشأن “سليماني” إلا أن إدارة الفريق حدد قيمة سليماني وهي “12 مليون أورو”.

وعلى أي فريق يريد انتداب النجم الجزائري فما عليه سوى دفع تلك القيمة، فلن ينتقل السوبر سليم على شكل إعارة الموسم المقبل.

وحسب المصادر البرتغالية، فإن “سبورتينغ لشبونة” يريد عودة نجمه السابق لصفوف الفريق الموسم المقبل ويبقى راتب “السوبرماني” هو العائق الأكبر في الصفقة.


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