إدارة “ليستر” مستعدة لفتح صفحة جديدة مع محرز 

كشفت صحيفة “الميرور” في عددها الصادر صباح اليوم الأربعاء أن إدارة “ليستر” وعلى رأسها مالك الفريق مستعدة لفتح صفحة جديدة مع الجزائري رياض محرز.

وأكدت ذات المصادر أن إدارة الفوكسيس ستوافق على شروط محرز من أجل عودته للفريق مجددا.

ولحد الساعة لم يتكلم أي مسؤول في الفريق مع الجزائري بشأن قضية إضرابه عن التدريبات.

يذكر أن محرز لم يتدرب مع الفريق منذ أكثر من أسبوع وقرر الدخول في حرب مع الإدارة.

حتى يتمكن من الرحيل في الصائفة المقبلة، فهذا الخيار الوحيد الذي تبقى له من أجل إقناعهم بقبول عرض السيتي.