إدارة ليفركوزن تهنئ مازة على مردوده مع الخضر

ثمنت إدارة نادي بايرن ليفركوزن الألماني، مردود نجمها الجزائري، ابراهيم مازة، في مباراته مع المنتخب الوطني ضد السودان، في كأس أمم إفريقيا 2025.

ونشرت إدارة نادي بايرن ليفركوزن، عبر حسابها الرسمي على منصة “X”، صورة مازة بقميص الخضر، مع عبارة “مازة ساحر”.

كما أرفق مسؤولي النادي الألماني هذه صورة نجمهم الجزائري، بتعليق جاء فيه: “مازة يفتتح عداده مع الجزائر”، في اشاراة للهدف الذي سجله مازة في مرمى السودان.

يذكر أن ابراهيم مازة، شارك بديلا مع المنتخب الوطني، ضد السودان، ونجح في تسجيل الهدف الثالث للمنتخب الوطني، ساهم به في فوز الخضر بثلاثية نظيفة في أول مباراة لهم ضمن نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.