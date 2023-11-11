إدارة ليل تهنئ أوناس بهذه المناسبة

وجهت إدارة نادي ليل الفرنسي، رسالة تهنئة لنجمها الدولي الجزائري آدم وناس، أين قاسمته احتفاله بمناسبة خاصة.

ونشرت إدارة النادي الفرنسي، عبر حسبها الرسمي على منصة “x”، منشور، هنأ من خلاله أوناس، بعيد ميلاده الـ27، والذي يتزامن وتاريخ 11 نوفمبر، من كل سنة.

وكتب مسؤولو نادي ليل، بهذه المناسبة: “صاحب الرقم 11، آدم اوناس، يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ27، عيد ميلاد سعيد أوناس”.

يذكر أن آدم أوناس، سيسجل عودته لمنتخب الوطني في التربص المقبل، بعد تلقيه دعوة الناخب الوطني جمال بلماضي، للمشاركة في مواجهتي الصومال، وموزمبيق، ضمن تصفيات مونديال 2026.