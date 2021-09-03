إدارة ليون تثني على مردود سليماني رفقة الخضر

حظي الدولي الجزائري إسلام سليماني بالثناء من إدارة ناديه أولمبيك ليون الفرنسي، نظير تألقه رفقة الخضر في مواجهة جيبوتي.

ونشر الموقع الرسمي لنادي ليون، مقال، تحدث فيه عن مردود سليماني، أن نوه لتسجيل هذا الأخير لرباعية كاملة في شباك جيبوتي.

كما أشار النادي الفرنسي، إلى معادلة لاعبه الدولي الجزائري، رقم عبد الحفيظ تاسفاوت، كأكثر اللاعبين تسجيلا بقميص الخضر.

يذكر أن إسلام سليماني، ساهم بقسط كبير، في الفوز العريض الذي حققه الخضر (8-0)، أمام منتخب جيبوتي، ضمن الجولة الأولى من تصفيات مونديال قطر 2022.