إدارة ليون تدعم عوار وتدين العنصرية التي يتعرض لها

نددت إدارة نادي ليون الفرنسي، اليوم الأربعاء، بالعنصرية التي يتعرض لها نجمها الدولي الجزائري حسام عوار، مبدية دعمها له.

ونشرت إدارة نادي ليون، عبر الصفحة الرسمية للفريق على “تويتر” بيانا جاء فيه: “إدارة نادي ليون، تبدي دعمها الكامل لحسام عوار”.

كما أضاف مسؤولو النادي الفرنسي: “يبدي النادي دعمه لكل الذين يتعرضون للعنصرية بسبب أصولهم أو اختياراتهم، ويدين النادي هذه الكراهية”.

ويأتي هذا البيان، من مسؤولي نادي ليون، تزامنا مع الحملة الشرسة من العنصرية، التي يتعرض لها لاعبهم حسام عوار، منذ اعلان اختياره تمثيل ألوان المنتخب الجزائري.