إدارة مارسيليا تضغط على غويري بهذه الخطوة

يبدو أن إدارة نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، عازمة على إعادة تشكيل الهط الأمامي للفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

وذلك بطرح ورقة هجومية جديدة قد تعيد رسم معالم المنافسة داخل الفريق.

ورغم نجاح غويري في تسجيل 10 أهداف بقميص “لوام”، في الجزء الثاني من الموسم المنقضي. إلا أن افتقاده للدعم والمساندة الهجومية طيلة الموسم الماضي، أثّر على نجاعة الفريق في الثلث الأخير من الملعب.

هذا النقص دفع المسؤولين في نادي الجنوب الفرنسي، إلى تجديد محاولاتهم لضم مهاجم جديد يكون قادرًا على تقديم الإضافة الفعلية.

ووفقًا لما أوردته صحيفة “لاغازيت ديللو سبورت” La Gazzetta dello Sport الإيطالية، فإن مارسيليا أعاد فتح ملف المهاجم الدولي الإيطالي جياتاكو راسبادوري، لاعب نابولي، الذي كان هدفًا سابقًا للنادي خلال سوق الانتقالات الشتوية. لكن الصفقة تعثرت حينها بسبب المطالب المالية المرتفعة من الطرف الإيطالي.

ولا يبدو مارسيليا مستعدًا للتخلي عن هذا المسعى، إذ يعمل على إقناع اللاعب بمشروع رياضي طموح. يضعه في قلب المنافسة على مركز رأس الحربة، إلى جانب غويري، الذي سيكون أمام تحدٍّ حقيقي للحفاظ على مكانته الأساسية.

وأوضح المصدر ذاته أن إدارة مارسيليا تراهن على إقناع اللاعب بمشروعه الرياضي. ووضعه منافسًا حقيقيًا لـ غويري على مركز رأس الحربة في الموسم المقبل.