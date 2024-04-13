إدارة مازيمبي تنفي وفاة رينفورد كلابا وهذه هي التفاصيل

فندت إدارة تي بي مازيمبي وفاة القائد السابق للفريق رينفورد كالابا المتوج مع منتخب بلاده بكأس أمم إفريقيا 2012.

وقالت أن الفريق الطبي في تنزانيا اعتنى بالقائد السابق لمنتخب الكونغو الديمقراطية، بعدما أعلن الأطباء الذين استقبلوه وفاته.

وكانت إدارة تي بي مازيمبي قد أعلنت وفاة اللاعب، قبل أن تصحح المعلومة عبر الصفحة الرسمية لها على الفايسبوك، بعدما أكدت أن اللاعب يتواجد في مرحلة حرجة و في إنعاش إصطناعي، في انتظار الكشف عن تفاصيل أكثر.