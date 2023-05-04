إدارة مانشستر سيتي تتغزل بجماهيرها الجزائرية

أثنت إدارة مانشستر سيتي الإنجليزي، على عشاقها من الجماهير الجزائرية، التي ساندة الفريق في مباراتهم الأخيرة أمام ويست هام.

ونشرت إدارة السيتي، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، صورة نجمها اريك هالاند، إلى جانب مناصرين جزائريين بالعلم الوطني.

كما أرفقت إدارة السيتي، هذه التغريدة بتعليق قالت فيه: “ايريك هالاند وأفضل أنصاره” وارفقت هذا التعليق بصورة العلم الجزائري.