إدارة مانشستر سيتي تحفّز محرز قبل الموعد الهام

نشرت الصفحة الرسمية لفريق مانشستر سيتي على “تويتر”، اليوم الأربعاء، صورا للدولي الجزائري رياض محرز في التدريبات.

كما وصفته بـ “ساحر العرب” مشيرة إلى أن الفنان سيقدم موسما في مستوى تطلعات الفريق الإنجليزي وعشاقه.

وركّز المصدر، على الفنيات التي يعتمد عليها في التدريبات وفي تجاوز الخصوم. كما دعّمه قبل الموعد الهام لـ “السيتيزنس” يوم الأحد أمام المستضيف نيوكاسل في الجولة الثالثة من البريمرليغ.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]