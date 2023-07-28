إدارة مانشستر سيتي تهنئ محرز
بقلم كريم تيغرمت
وجّهت إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الجمعة، رسالة خاصة لنجمها السابق، الدولي الجزائري رياض محرز.
ونشرت إدارة السيتي، عبر السحاب الرسمي للفريق، تغريدة، قالت فيها: “كل التوفيق لك في المستقبل محرز”.
كما أضاف مسؤولو النادي الإنجليزي: “محرز انهى مشواره مع السيتي، بعد خمس سنوات في الفريق، للالتحاق بالأهلي السعودي”.
وأرفقت إدارة مانشستر سيتي، هذه التغريدة، بصورة لمحرز بقميص الفريق، حاملا الألقاب التي توج بها مع النادي”.
All the best for the future, Riyad! 🫶@Mahrez22 ends his five year stay at City to join Al-Ahli Saudi Football Club. pic.twitter.com/zQCathsWIJ
— Manchester City (@ManCity) July 28, 2023
Thank you, @Mahrez22! 💫🇩🇿 pic.twitter.com/omGQFqfkzl
— Manchester City (@ManCity) July 28, 2023
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