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الرياضة

إدارة مانشستر سيتي تهنئ محرز

بقلم كريم تيغرمت
إدارة مانشستر سيتي تهنئ محرز
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وجّهت إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الجمعة، رسالة خاصة لنجمها السابق، الدولي الجزائري رياض محرز.

ونشرت إدارة السيتي، عبر السحاب الرسمي للفريق، تغريدة، قالت فيها: “كل التوفيق لك في المستقبل محرز”.

كما أضاف مسؤولو النادي الإنجليزي: “محرز انهى مشواره مع السيتي، بعد خمس سنوات في الفريق، للالتحاق بالأهلي السعودي”.

وأرفقت إدارة مانشستر سيتي، هذه التغريدة، بصورة لمحرز بقميص الفريق، حاملا الألقاب التي توج بها مع النادي”.

رابط دائم : https://nhar.tv/yjI5Y
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