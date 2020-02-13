إدارة مجمع النهار تصدر البيان رقم 2 حول توقيف أنيس رحماني

بيان رقم 2

ما يزال المدير العام لمجمع النهار، الزميل محمد مقدم، المعروف إعلاميا باسم أنيس رحماني، إلى غاية مساء اليوم الخميس، في الحجز تحت النظر، لدى مصالح فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بباب جديد.

وبخلاف ما تم ترويجه من قبل أوساط إعلامية لا تتحرى المعلومة الصحيحة، وتتعمد التغليط والتشويه، فإن أنيس رحماني لم توجه له أية تهمة بعد، وما يزال مشتبها به.

وبالمناسبة، تلفت إدارة مجمع النهار انتباه الرأي العام إلى أن مدير عام المجمع لم يتم تقديمه إلى غاية الساعة الثامنة من مساء اليوم الخميس، أمام الجهات القضائية، لا في محكمة سيدي امحمد، أوبمحكمة بئر مراد رايس.

وتحرص إدارة مجمع النهار على إبلاغ الرأي العام بأنها ستعلن عن أي مستجد في قضية الزميل أنيس رحماني، عبر بيانات أو ندوات صحافية.