إدارة مجمع “النهار” تعلن عن تعليق إصدار جريدة “النهار الجديد” بسبب الأزمة المالية والصحية

أصدرت إدارة جريدة “النهار الجديد” بيانا للرأي العام، كشفت فيه عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء قرار تعليق طباعة وإصدار الجريدة بعد 13 سنة من الوجود غير المنقطع في الساحة الإعلامية الجزائرية.

وحسب البيان الصادر اليوم عن إدارة الجريدة التابعة لمؤسسة الأثير للصحافة، فإن هذا القرار يرجع بدرجة أولى لأسباب مادية، حيث لا تسمح الاوضاع المادية والتي تمر بها الجريدة بعد توقيف الإشهار العمومي شهر فيفري المنصرم، وهو الذي يعتبر المورد المالي الوحيد للجريدة، بمواصلة الطباعة والإصدار.

كما أرجع البيان سبب تعليق طباعة وصدور الجريدة إلى الأوضاع الصحية التي تمر بها الجزائر بسبب انتشار جائحة كورونا، وحالة الحجر الصحي وشروط الوقاية والتي تسببت في عزوف المتعاملين عن اقتناء الجريدة بسبب غلق الأكشاك.

كما قالت إدارة جريدة “النهار الجديد”، إنه تقرر تعليق طباعة وإصدار الجريدة إلى إشعار آخر، لتفادي تراكم الديون لدى المطابع العمومية والديون لدى شركات التوزيع.

وتعلم إدارة جريدة “النهار الجديد”، قرائها الكرام، أن هذا القرار خارج عن إرادتها وأملته ظروف مادية صعبة، وهو ما ترتب عنه تعليق طباعة وإصدار الجريدة إلى إشعار آخر.

كما عبر مجمع “النهار “عن أسفه إزاء إعلانه هذا الخبر بخصوص جريدة عمدت طيلة 13 سنة من الوجود في الساحة الإعلامية على نقل الخبر أينما كان، ونقل صوت المواطن و انشغلاته في كل مناطق الوطن أملين أن تعود الجريدة لقرائها فور تحسن الوضع المادي وتجاوز هذه الضائقة.