إدارة مركب “ميلود هدفي” تكشف موعد افتتاح المسبح الداخلي

حددت إدارة مركب “ميلود هدفي” بوهران، موعد افتتاح المسبح الداخلي للمركب، لفائدة الرياضيين والمنخرطين الراغبين في الاستفادة من خدماته.

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية، حددت إدارة مركب “ميلود هدفي”، تاريخ الفاتح من نوفمبر الداخل، كموعد لافتتاح المسبح الداخلي للمركب.

كما ستقوم إدارة المركب بإعداد بطاقات انخراط شهرية لفائدة الرياضيين، والمواطنين، الراغبين في استغلال هذا المسبح.

وتأتي هذه العملية، من إدارة مركب “ميلود هدفي”، سعيا منها لتعزيز الايرادات المالية لهذا المركب الرياضي.