إدارة مركب “5 جويلية” ترفض طلب اتحاد العاصمة

رفضت إدارة مركب “5 جويلية”، الطلب الذي تقدم به مسؤولي اتحاد العاصمة، لاستقبال مباريات الفريق بهدا الملعب.

ونشرت إدارة الاتحاد بيان، عبر صفحتها الرسمية، أوكدت من خلاله تلقيها الرفض من إدارة مركب “5 جويلية” للاستقبال بهذا الأخير.

كما بررت إدارة المركب هذا الرفض، حسب ذات البيان، تحسبا للبطولة الافريقية للمحليين “الشان” المقررة شهر جانفي بالجزائر.

وكانت إدارة اتحاد العاصمة، تقدمتبهذا الطلب، لرفض السلطات المحلية بالدار البيضاء استقبال جماهير الاتحاد في مبارياته لحساب البطولة