إدارة مستقبل الرويسات تطالب بـ “الشفافية”

ناشدت إدارة نادي مستقبل الرويسات، الرابطة المحترفة لكرة القدم، من أجل تسوية كل اللقاءات المتأخرة، قبل برمجة الجولتين الـ 29 والـ 30 من الموسم الجاري 2025-2026.

وأوضحت إدارة الوافد الجديد على البطولة المحترفة. أن تراكم اللقاءات المتأخرة لبعض الأندية يمس بشكل مباشر بمبدأ تكافؤ الفرص ويؤثر على نزاهة المنافسة. بما قد يخدم مصالح أطراف معينة على حساب أخرى في هذه المرحلة الحساسة من البطولة.

مشددة على ضرورة تسوية الرزنامة وبرمجة كل اللقاءات المتأخر قبل جولتي الختام. حفاظًا على شفافية التنافس واحترام أخلاقيات اللعبة. بعيدًا عن أي اعتبارات أو حسابات غير رياضية قد تفرضها الوضعية الحالية للجدولة.

كما أكدت في ختام بيان نشرته مباشرة بعد التعادل أمس الجمعة. أمام مولودية الجزائر في الجولة الـ 28، تمسكها الكامل بحقها المشروع في ضمان ظروف تنافسية عادلة تحفظ مجهودات اللاعبين وتطلعات الأنصار.

مشيرة إلى أنها تقدمت بطلب رسمي إلى الرابطة من أجل معالجة الوضعية الراهنة وضمان احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية.

تجدر الإشارة إلى أن الرويسات تحتل المركز الـ 11 برصيد 30 نقطة. ومباراة متأخرة، ولم تضمن بعد بقاءها ضمن حظيرة الكبار، بعد ترسم سقوط فريقين فقط. ويتعلق الأمر بكل من مولودية البيض وترجي مستغانم صاحب المركز الأخير وما قبل الأخير، برصيد 15 و17 نقطة على التوالي.