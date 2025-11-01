إدارة مستقبل الرويسات تندد بغياب المدرب عمراني وتتخذ إجراءات قانونية صارمة

أصدرت إدارة نادي مستقبل الرويسات، اليوم السبت، بيانًا رسميًا، توضح فيه موقفها من الغيابات المتكررة وغير المبررة للمدرب الرئيسي، عبد القادر عمراني، عن مهامه مع الفريق خلال الأيام الأخيرة.

وجاء في البيان أن المدرب تخلّف عن الحضور في عدة مناسبات رسمية، بداية من الندوة الصحفية التي أعقبت مواجهة نجم بن عكنون، مرورًا بالحصة التدريبية الأولى بعد المباراة، وصولًا إلى المباراة الرسمية ضد أولمبيك آقبو، دون أن يقدم أي مبرر أو إشعار مسبق للإدارة.

وفي هذا الإطار، أكدت إدارة النادي أنها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، بحضور محضر قضائي، لإثبات هذه الغيابات غير المبررة، وذلك حفاظًا على حقوق الفريق وسمعته.

كما شدد البيان على أن الإدارة كانت قد سوّت الوضعية المالية للمدرب بشكل كامل، بدفع مستحقاته لثلاثة أشهر قبل يومين فقط من مباراة الفريق أمام نجم بن عكنون، حرصًا منها على توفير كل الظروف المهنية الملائمة للعمل.

من جانبه، عبّر رئيس النادي، بن ساسي محمد لعروسي، عن استنكاره الشديد لهذا التصرف غير الاحترافي، معتبرًا أن مثل هذه التصرفات “لا تسيء فقط إلى نادي مستقبل الرويسات، بل تمس بصورة البطولة الوطنية بأكملها”، مؤكدًا في ختام تصريحه على ضرورة ترسيخ مبادئ الاحتراف والانضباط في الوسط الكروي الوطني.