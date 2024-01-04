إدارة مطار الجزائر تصدر بيانا هاما لذوي الهمم

أعلنت شركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر، أنه بإمكان مستخدميها من ذوي الهمم الاستفادة من مساعدة خاصة عند حجزهم او شراء تذكرتهم.

وأوضحت إدارة مطار الجزائر، في بيان لها، أنه عند القيام بإجراءات التسجيل يجب التقدم إلى مكاتب خدمة “مرحبا” الخاصة بالخطوط الجوية الجزائرية أو شركة سويسبور وفق الشركة الجوية الخاصة بهم بحيث تتكفل بهم الشركة المساعدة من بداية التسجيل حتى ركوب الطائرة.

كما هيأت شركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر مرافق مخصصة متاحة لهم، يمكن استخدامها بدون صعوبة (أماكن مخصصة لركن سيارتهم، مراحيض، مصاعد وكذا مقاعد مناسبة متواجدة على مستوى مختلف فضاءات المطار). يضيف المصدر نفسه.