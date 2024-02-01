إدارة مطار الجزائر توضح

أصدرت شركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر، اليوم الخميس، بيانا صحفيا، اثر تداول فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأحد عمال شركات المناولة الأرضية الذي تسبب في إهمال وإتلاف الأمتعة على أرضية مطار الجزائر الدولي هواري بومدين.

وأوضحت إدارة مطار الجزائر، أن عملية توجيه الأمتعة ونقلها من الطائرة إلى بساط تسليم الأمتعة، تتم من قبل أعوان شركات المناولة الأرضية، أي أعوان الخطوط الجوية الجزائرية وأعوان شركة سويسبورت (الشركة التي تتكفل بدعم شركات الخطوط الجوية الأجنبية)، مشيرة إلى أن هذه الشركات مكلفة بشكل خاص بتسيير العمليات الأرضية بما في ذلك معالجة الأمتعة.

ونوهت شركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر، كونها شركة مسؤولة على ضمان تسليم الأمتعة، أنه يتم تجسيد إجراءات صارمة للحفاظ على معايير عالية الجودة لهذه الخدمة، مضيفة أنه سيتم تسليط عقوبات مشددة في حق الشركات التي تخلق هذا النوع من التصرفات المتسببة في إزعاج المسافرين وتخريب أمتعتهم والتي ينتج عنها تشويه صورة المطار والإساءة الى سمعته.