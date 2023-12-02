إدارة ملعب 5 جويلية ترفض احتضان لقاء بارادو ومولودية الجزائر

رفضت إدارة ملعب 5 جويلية الأولمبي، طلب إدارة نادي بارادو باستقبال فريق مولودية الجزائر يوم الجمعة المقبل في الجولة المقبلة من البطولة.

و كشفت إدارة ملعب 5 جويلية الأولمبي، عن الأسباب الحقيقية التي دفعتها لرفض ذلك، حيث قالت في بيان لها، اليوم السبت، نظرا لكثافة المباريات التي تلعب على أرضية ميدانه.

كما قالت، أنه يجب عليها إخضاع أرضية الميدان إلى الراحة، مع العلم ان الملعب سيحتضن يوم الإثنين 4 ديسمبر مباراة المنتخب النسوي، و يوم الأحد 10 ديسمبر مباراة إتحاد العاصمة في منافسة كأس الكونفيدرالية لكرة القدم.

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