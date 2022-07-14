إدارة “موبيليس” تُحدث تغييرات هامة داخل الشركة

كشفت مصادر مطلعة للنهار عن قيام إدارة المتعامل العمومي للهاتف النقال “موبيليس”. بحركة تغييرات واسعة مست عدة مناصب في الإدارتين المركزية والجهوية لموبيليس.

وأضاف نفس المصدر أن هذه التغييرات لاقت ترحيبا كبيرا من العمال اللذين لا طالما إنتظروا تغييرات مماثلة منذ سنوات. هذا وتعرف شركة “موبيليس” ديناميكية جديدة وتحديات كبيرة أعلنت عنها منذ تعيين الرئيس المدير العام الجديد.

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